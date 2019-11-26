Токио, , 03:11 — REGNUM Судя по статье в японской газете «Хоккайдо симбун», премьер-министр этой страны Синдзо Абэ подвергся критике со стороны реваншистов не только за провал плана по возвращению так называемых северных территорий непосредственно. О том, что такое «узкий круг» единомышленников, которые подтолкнули Абэ к использованию провалившейся стратегии переговоров с Россией, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Синзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего, автор статьи ни на мгновенье не сомневается в том, что идея отнятия у России территории была верной, а критикует лишь стратегию для достижения цели. Согласно статье, некий «узкий круг» (под которым, скорее всего, подразумевается авантюрист Мунэо Судзуки), подтолкнул японского премьера к осторожной и постепенной тактике ведения переговоров по поводу «только двух» островов, которые Россия якобы заплатит в обмен на мирный договор с Японией. Здесь видно, как старательно обманывают себя и своего читателя авторы статьи, предполагая, что более жёсткий нажим привел бы к лучшим результатам.

Также, кроме Судзуки, отсидевшего тюремный срок за коррупцию, в упоминаемый узкий круг мог входить бывший министр иностранных дел Коно Таро. Так что вся политика засекречивания переговоров, которую применял Абэ, получается, не дала ему никакого выигрыша, ведь, старательно пытаясь выглядеть чистым и белым в глазах российской стороны и собственных радикалов, Абэ не достиг главной цели. Теперь же, будучи припёртым к стенке своими внутренними оппонентами, он вынужден опровергать сам себя, заявляя о «принадлежности Японии всех четырёх северных островов». Теперь же, не доверяя хитрым посулам Абэ, радикалы в самой Японии предостерегают от излишне мягкого поведения с Россией.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Как «узкий круг» сомнительных советников подвел Абэ «под монастырь»».