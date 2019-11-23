Исламабад, , 15:54 — REGNUM В Турции завершились совместные учения Военно-морских сил Пакистана и Турции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang со ссылкой на службу по связям с общественностью ВМС Пакистана, в Турции с визитом для участия в учениях находился пакистанский ракетный фрегат «Аламгир».

ВМС Турции и Пакистана отработали навыки взаимодействия в условиях, приближенных к реальным, а также обменялось ценным опытом.

По заявлению службы по связям с общественностью ВМС Пакистана, военно-морские силы страны продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности на морях в регионе. Учения позволили укрепить традиционно тесные военные связи Анкары и Исламабада.