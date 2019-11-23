Львов, Украина, , 13:28 — REGNUM Ликвидаторшей образования и человеком без корней назвала министра образования и науки Украины Анну Новосад бывший депутат Рады и украинский филолог Ирина Фарион. Так Фарион отреагировала на заявление министра относительно того, что на уроках украинской литературы школьниками должны больше изучаться современные писатели вместо той традиции «страданий украинского народа», которая транслируется детям посредством украинской литературы. Свой комментарий Фарион опубликовала 22 ноября на странице в социальной сети Facebook.

Фарион отметила, что Новосад не имеет никакого отношения к филологии и вообще «к национальному государствообразованию». Экс-депутат также считает, что изымать так называемую литературу страданий якобы равнозначно изъятию «кровавых дат украинской истории», среди которых Фарион, в частности, назвала убийство лидеров ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, Романа Шухевича, националиста Коновальца, так называемый голодомор.

«Эта ликвидаторша образования, как и ее предшественники, человек без корней, потому и без будущего. Поэтому любые глубокие темы вызывают у нее и ей подобных глубокое отторжение. И это логично. Когда-то о таких говорили временщики», — отметила Фарион.

ИА REGNUM напоминает, ранее министр образования Украины Анна Новосад также заявила о том, что на Украине слишком много учителей. Отметим также, что бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, которая также является членом националистической ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляла о том, что русскоязычные боевики ВСУ являются «москалями».

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