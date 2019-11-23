Лондон, , 13:17 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг любые заявления о том, что Российская Федерация якобы каким-то образом повлияла на результаты референдума по вопросу выхода Соединенного королевства из Европейского союза. Соответствующее заявление он сделал в ходе предвыборных дебатов на ВВС.

Джонсон сказал, что любые заявления о том, что Россия могла в 2016 году оказать влияние на результаты референдума по выходу страны из ЕС сравнимы с выдумкой о Бермудском треугольнике.

Таким образом Джонсон ответил оппозиции, которая сетует на то, что правительство затягивает публикацию доклада о результатах проверки якобы имевшего место вмешательства России в референдум по Brexit.

«Прошу прощения, но при всем уважении все это является чепухой вроде Бермудского треугольника». — сказал Джонсон.