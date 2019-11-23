Амстердам, , 13:14 — REGNUM Суд г. Гаага вынес решение, согласно которому голландским властям разрешается не вывозить из Сирии 56 детей и 19 матерей. Речь идёт о женщинах, которые в разное время выехали в Сирию, чтобы примкнуть к группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению суда, нет оснований принудить голландских властей к репатриации женщин и детей, поскольку речь идёт о политическом вопросе. Представитель суда разъяснил, что правительство в вопросах, касающихся национальной безопасности и внешних отношений, располагает значительной свободой действия в принятии решений.

По словам представителя, эта свобода ограничены известными рамками, однако, по мнению суда, в данном вопросе власти не вышли за пределы этих рамок.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что сперва хочет внимательно изучить решение суда, прежде чем дать содержател ьный отзыв. В свою очередь, министр юстиции и безопасности Ферд Граппергаус заявил, что видит в решении суда поддержку правительственной политики в этом вопросе.

В настоящий момент линия правительства Голландии состоит в отказе от активных мер по репатриации граждан страны, выехавших в Сирию. По мнению правительства, такие меры связаны с недопустимым риском в отношении госслужащих, которых бы послали в Сирию для осуществления репатриации.

Решение гаагского суда ещё может быть передано в кассационное производство.