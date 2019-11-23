23 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Таллин совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, альянс находится в кризисе. До этого ни один ведущий эстонский политик не говорил о запасном плане на случай, если альянс не сможет защитить Эстонию согласно 5 статье устава альянса. Но ситуация меняется.

Станислав Стремидловский, , 12:54 — REGNUM



НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лед тронулся. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме (Консервативная народная партия) заявил в интервью финскому изданию Iltalehti, что Таллин совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, альянс находится в кризисе. По словам Хельме, сейчас идет подготовка эстонской позиции к предстоящему в Лондоне в декабре саммиту НАТО, на который должен прибыть президент США Дональд Трамп. «Готовим и запасной план, план В, то есть что Эстония и другие страны Прибалтики предпримут в случае, если слова Макрона окажутся правдой», — отметил министр. Он также сообщил: «Мы не знаем точно, что собираются делать американцы. Наши министры недавно ездили в США, где все время говорили о Китае. Мало кто там считает важной темой Россию».

И хотя премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) парировал, что все планы Таллина сводятся к членству в НАТО, поскольку альянс жизнеспособен, очевидно одно, замечает эстонский портал ERR: до этого ни один ведущий политик страны не говорил о запасном плане на случай, если НАТО не сможет защитить Эстонию согласно 5 статье устава альянса. Таким образом, можно сказать, что замечания, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном в интервью британскому журналу The Economist, начинают находить не только оппонентов, но и сторонников. Напомним, что французский лидер тогда заявил о необходимости «восстановить военный суверенитет» Европы. «Я бы также добавил, что нам на каком-то этапе придется подвести итоги НАТО, — сказал Макрон. — На мой взгляд, сейчас то, что мы наблюдаем, можно назвать смертью мозга НАТО. Мы должны сохранять трезвое понимание происходящего». Одновременно он призвал «возобновить стратегический диалог, без наивности и требующий времени, с Россией», учитывая, что «нам нужно переосмыслить нашу политику соседства, мы не можем позволить, чтобы ею управляли третьи стороны, которые не разделяют тех же интересов». И сделать это требуется, несмотря на подозрительность Польши и других стран, которые «одно время находились под властью Советов».

Солдаты Эстонии

Интервью президента Франции вызвало различные реакции. Наиболее бурную деятельность развила Варшава. В беседе с британским изданием Financial Times председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий обвинил Макрона в безответственности, назвав НАТО «самым важным альянсом в мире, когда речь заходит о сохранении свободы и мира» и подвергнув критике ставку на «архитектуру европейской безопасности». Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила, что не разделяет позицию Макрона. «Эти взгляды не соответствуют моим», — подчеркнула глава правительства Германии. По ее мнению, сообщала Deutsche Welle, даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать «подобные выпады против всех». А президент Литвы Гитанас Науседа предостерег членов НАТО от высказывания малейшего сомнения в том, что альянс является основополагающим гарантом безопасности Европы. Предсказуемо и понятно против концепции Макрона выступили генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и американцы. Но что в итоге показал демарш Парижа?

Во-первых, он обозначил несколько линий раскола. В частности, виртуального блока Польша — Прибалтика. Развал его делает Варшаву уязвимой на восточном направлении уже в связи не с Россией, а членом (членами в перспективе?) Европейского союза. В принципе, Таллин и ранее вместе с Хельсинки заявлял о поддержке Европейской инициативы военного вмешательства. Как говорил по этому поводу Макрон, Эстония и Финляндия, «с одной стороны, до сегодняшнего дня относились с глубоким подозрением к НАТО, а, с другой — испытывали недоверие к России и были настроены «всецело довериться НАТО». Но сейчас, получается, недоверие к альянсу может перевесить. И в том числе, благодаря США, где, по словам главы МВД Эстонии, «все время говорили о Китае» и «мало кто там считает важной темой Россию». Таким образом, остальные прибалтийские республики и Польша уже не могут эксплуатировать миф о «российской агрессии» и использовать «позицию Вашингтона» в качестве объяснения своего желания наращивать американское присутствие на собственной территории ради защиты от Москвы. Это же играет на руку европейскому военно-промышленному комплексу. В первую очередь, Парижу, который, по мнению польских экспертов, хотел бы закрыть внутренний рынок ЕС для крупных американских корпораций в сфере информационных технологий, а также обороны. Учитывая, что НАТО только что объявило космос пятой операционной сферой своей деятельности — Парижу есть за что побороться.

Эмануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Nato.int

Во-вторых, Макрон дал хорошую подачу Берлину для проведения игры с Варшавой. После того, как министр иностранных дел Германии заявил, что США «остаются нашим самым важным союзником», и на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе предложил создать рабочую группу для разработки новой стратегии альянса, в Польше увидели в этом возможности для союза с немцами. Польская газета Rzeczpospolita заявляет: «Германия спасает НАТО — Польша поможет». По словам директора Польского института международных дел Славомира Дембского, «Макрон заставил всех занять позицию» и «оказалось, что его никто не поддерживает, он в изоляции». Кульминацией должен стать саммит лидеров НАТО в Лондоне. Германия считает, что это должна быть впечатляющая возможность продемонстрировать единство альянса. И немцы «особенно рассчитывают на Польшу», пишет издание, добавляя: «Кроме США, Польша не связана ни с одной страной таким тесным военным сотрудничеством, как с Германией. Теперь это может оказаться билетом Польши в группу самых влиятельных стран Западной Европы». Но что если Берлин разыгрывает тактическую комбинацию, решив вместо прямого противостояния польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) теперь попросту «залюбить ее до смерти» и подчинить PiS своим интересам под предлогом необходимости кооперироваться по вопросам НАТО?

В-третьих, инициатива французского лидера выходит за пределы решения судьбы альянса, о чем, например, заявил Столтенберг. В интервью испанской газете El País он подчеркнул: «Любая попытка отстранить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и приведет к распаду ЕС. Европейский союз играет большую роль в обеспечении мира, стабильности и процветания. Но ЕС не может заменить НАТО, тем более после Brexit, когда 80% расходов на оборону альянса будут поступать от членов альянса, не входящих в ЕС». Однако в таком случае те самые члены НАТО, которые не входят в Европейский союз, могут поставить вопрос: а зачем им вообще платить за его оборону и не лучше ли, чтобы Евросоюз сам финансировал ее? Одновременно ЕС получает возможность переосмыслить критерии членства в нем, поставив условием финансирование прежде всего военного суверенитета Союза. И тогда Эстония, поддержав идеи Макрона не только по НАТО, но фактически и по реформе критериев членства в ЕС, получит входной билет в обновленный Евросоюз. А кто-то и не получит. Безусловно, Таллин — это не та сила, которая имеет особый вес в Североатлантическом альянсе. Но в будущем может оказаться так, что Эстония, поддержи она Францию, станет соломинкой, сломавшей спину натовскому верблюду.