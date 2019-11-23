Киев, , 15:52 — REGNUM В скором времени «ПриватБанк» будет возвращен одному из его бывших владельцев (Коломойскому — ИА REGNUM) и МВФ об этом знает. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский 22 ноября в комментарии по телефону изданию Kyiv Post.

«М еждународный валютный фонд знает, что «ПриватБанк» будет возвращен в ближайшее время», — заявил бизнесмен.

Напомним, в 2016 году «ПриватБанк», одним из владельцев которого ранее был Игорь Коломойский, был национализирован правительством Украины. Вместе с тем, бывшие владельцы банка, одним из которых также является Геннадий Боголюбов, считают национализацию незаконной. Украина же требует от бывших владельцев банка возмещения многомиллионных убытков.

Отметим, ранее украинский журналист и экс-депутат Рады Сергей Лещенко на своем telegram-канале сообщил о том, что МВФ выдвинуло Украине новое требование, без выполнения которого международная кредитная организация не предоставит стране кредит. Суть требования сводится к принятию закона, согласно которому будет запрещен возврат банков их прежним владельцам. Журналист отметил, что таким образом МВФ пытается получить гарантии того, что «ПриватБанк» не будет возвращен Коломойскому.

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