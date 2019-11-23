Ташкент, , 12:12 — REGNUM В Узбекистане в целях обеспечения достойным жильем за последние три года было построено 104 тысячи единиц доступного жилья, в том числе 63 тысячи в селах и 41 тысяча в городах. Об этом говорилось на совещании с участием главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и посвященного обсуждению мер по внедрению новой системы обеспечения жильем населения городов и сел.

Отмечалось, что при этом темпы жилищного строительства не поспевают за растущей потребностью населения, а качеством уже построенного жилья недовольны многие граждане — к примеру, особенно в селах дома не подключены к инженерно-коммуникационным сетям.

«Причина этих и других недостатков в том, что строительство доступного жилья не имеет стабильного финансового источника и осуществляется в основном за счет бюджетных средств. Конкуренция в системе сформирована слабо, не достаточно участие частного сектора», говорилось на совещании.

Подчеркивалось, что для полного удовлетворения потребности населения в жилье необходимо ежегодно строить 145 тысяч квартир и на это требуется почти 30 триллионов сумов (один доллар-9500 сумов) в год.

Участники совещания были проинформированы, что со следующего года будет действовать новая система по обеспечению населения жильем — отныне строительство домов будет осуществляться не государством, а частным сектором.

Государство будет поддерживать спрос на жилье через выделение населению ипотечных кредитов на оптимальных условиях.

Строительство домов в городах будет осуществляться в следующем порядке: субъекты предпринимательства за счет собственных и привлеченных извне средств построят в столице и других городах дома на 13 тысяч 750 квартир. Вопросами проектирования домов также займутся сами предприниматели.

При этом, земельные участки под строительство домов будут выделяться через аукционы. Подключение домов к сетям водоснабжения и канализации, строительство подъездных автомобильных дорог будет финансироваться из республиканского и местных бюджетов.

Для здоровой конкуренции между банками Министерство финансов выделит им через аукцион ресурсы почти на 3 триллиона сумов для последующего выделения ипотечных кредитов.

Кроме того, с привлечением средств Азиатского банка развития будет организована компания по рефинансированию ипотеки. Она будет размещать средства в банках в качестве дополнительных ресурсов для выделения ипотечных кредитов на новостройки.

Кроме того, будет внедрена совершенно новая и, главное, адресная система поддержки малообеспеченных слоев населения. Из бюджета будут выделены субсидии 10 тысячам 800 нуждающимся городским семьям на покрытие начального взноса и выплат процентов по кредиту. Эти средства будут направлены на покрытие процентов в части кредитной ставки, превышающей 12 процентов в городе Ташкенте и 10 процентов в остальных регионах.

На совещании руководителям ответственных министерств и организаций поручено отобрать и выставить на аукцион в соответствии с новым порядком земельные участки под строительство жилья, определить среднюю рыночную стоимость жилья для подсчета верхней границы кредитов.