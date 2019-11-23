Ташкент, , 12:10 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на недопустимость сноса объектов недвижимости, пока собственнику не будет выплачена компенсация, и все его законные условия не будут выполнены, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Руководитель государственного органа несет ответственность не только за свою репутацию, но и за репутацию возглавляемого им ведомства, необходимо вести себя скромно, взвешенно и разумно при диалоге с народом и средствами массовой информации, принимать решения, руководствуясь законом», сказал президент.

Президент не зря поднял этот вопрос: в последнее время хокимы и представители хокимиятов в основном допускают развязное поведение именно при диалоге с собственниками жилья, которое муниципальные власти хотят снести. В основном, такое жилье находится в центре города, где земля особенно ценна для застройщиков, которые являются частными строительными компаниями.

Жители не хотят отдавать за бесценок жилье, а представители хокимиятов оказывают на них психологическое давление, выступая своего рода адвокатами застройщиков. Факт, что местные власти так рьяно защищают позицию застройщиков, никого не удивляет и ответ очевиден для всех.

Жители столицы Узбекистана намерены подготовить обращение в адрес руководства Азиатского банка развития (АБР), в котором указывается, что деньги, выделяемые этим финансовым институтом республике на цели реновации Ташкента, выделяются застройщикам, которые нарушают права собственников недвижимости, в некоторых случаях «выкидывая» людей на улицу, вручив мизерную компенсацию.

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