Нагоя, Япония, , 11:54 — REGNUM Министры иностранных дел стран «Большой двадцатки» подчеркнули необходимость придания импульса реформе Всемирной торговой организации. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В японском городе Нагоя 22−23 ноября состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки». Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Япония завершает свое председательство в G20 и следующий саммит в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии.

В ходе прошедших консультаций и открытого конструктивного диалога многие главы внешнеполитических ведомств стран G20 подчеркивали необходимость укрепления многосторонности в мировых делах, а также придание импульса реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

Кроме того в G20 призвали противодействовать протекционизму и односторонним ограничительным мерам в торговли.