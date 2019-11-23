Оттава, , 12:09 — REGNUM Ежегодная национальная неделя по повышению осведомленности о «голодоморе» (голоде — ИА REGNUM) 1932−1933 гг. на Украине проводится в Канаде конгрессом украинцев Канады. Об этом 22 ноября сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

Мероприятия проводятся с 18 по 24 ноября и уже прошли 17 ноября в провинции Саскачеван, 22 ноября — в Калгари. С 17 по 28 ноября соответствующие мероприятия будут проводится в Манитобе. В Альберте, Эдмонтоне, Галифаксе, Онтарио и Квебеке проведение мероприятий запланировано на 23 ноября. В Британской Колумбии — на 24 ноября, в Виктории — на 30 ноября.

Предусматривается, что в ходе данных акций в украинских культурных центрах, в церквях, парках, музеях состоятся поминальные богослужения, показ фильмов о так называемом голодоморе, чтение лекций, раздача продуктов в рамках благотворительности и тому подобное.

ИА REGNUM напоминает, ранее в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке было проведено поминальное богослужение по умершим на территории УССР во время голода 1932−1933 годов.

Отметим, что каждую четвертую субботу ноября на Украине и за ее пределами проводятся мероприятия в связи с массовой гибелью нескольких миллионов граждан УССР на территории республики во время голода 1932−1933 годов. При этом на Украине политики и украинские историки считают, что голод был спланирован «сталинским режимом» и его целью было уничтожить исключительно лиц украинской национальности, несмотря на то, что от голода массово умирали далеко за пределами УССР люди других национальностей. Документов, которые доказывали бы утверждения украинских историков и политиков, не только не существует, но и те, что имеются в архивах опровергают их.

Читайте также: В Нью-Йорке в соборе Святого Патрика провели молебен по жертвам голодомора

Читайте также: Жителей Киева пригласили отведать «голодоморной» пищи