Сантьяго, , 13:11 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что она запрашивала официальную информацию о жертвах массовых протестов в Чили и призывала президента Себастьяна Пиньеру встретиться, прежде чем опубликовала свой доклад о многочисленных нарушениях прав протестующих со стороны силовых структур Чили. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Поскольку официальные каналы не сработали, оставляю это [запрос на встречу с Пиньерой] здесь», — с такими словами опубликовала официальное письмо с печатью правительства — требование аудиенции с главой государства глава отдела Америк организации Эрика Гевара.

Согласно докладу, намерением чилийских силовых структур является «причинить вред протестующим с целью обескровливания протеста, прибегая даже к таким крайним мерам, как пытки и сексуальное насилие».

Доклад вызвал бурную реакцию как правительства, так и военного командования Чили. Так, в официальных заявлениях руководители карабинеров и вооружённых сил выступили с отрицаниями данных обвинений. А министр обороны Альберто Экспина назвал документ «обвинением, не имеющим под собой никакого обоснования или прецедента, который послужил бы ему оправданием».