Киев, , 11:27 — REGNUM Об исключении из партии «Слуга народа» депутата Романа Иванисова с требованием сложить мандат написал 22 ноября его коллега по партии Александр Дубинский на своем telegram-канале.

Дубинский отметил, что депутат «будет исключен из фракции и партии». И от него «потребуют сдать мандат». «Это официальное решение», — заключил политик.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире радио «Новое время» также сообщил 22 ноября, что Иванисов «приостановил участие во фракции». Также глава партии отметил, ссылаясь на обнародованную информацию о погашенной судимости Иванисова по делу об изнасиловании несовершеннолетней, добавил, что «мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет».

ИА REGNUM напоминает, ранее в СМИ были опубликованы документы, согласно которым, депутат Рады от партии «Слуга народа» Роман Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Читайте также: Депутат Рады от «Слуги народа» был осуждён за изнасилование — СМИ

Читайте также: Зеленский пообещал очистить партию «Слуга народа» от людей с судимостями