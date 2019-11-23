Анатолий Кошкин, 23 ноября 2019, 10:58 — REGNUM Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора. Так четко, без дипломатического флёра министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разъяснил сегодня на пресс-конференции в японском городе Нагоя, где проходит встреча министров иностранных дел «G20», позицию России на переговорах с Японией. Было заявлено, что российская сторона в отличие от вновь подтвердившего свою «базовую позицию» о «суверенитете Японии» над южными Курилами японского правительства, намерена строго следовать достигнутым договоренностям о том, что в основу переговоров будет положена Совместная декларация 1956 года.
Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза. Как известно, в Вашингтоне и Пентагоне открыто называют Россию и Китай своими военными противниками, что через военный альянс фактически превращает в противника нашей страны и Японию.
Касаясь заверений Токио о «не направленности японо-американского военного союза против России», министр заявил, что определение России как угрозы не может не вызывать озабоченности российского руководства. Было отмечено:
Как известно, свою озабоченность военно-политическим союзом Японии с США высказывал и президент РФ Владимир Путин. При этом прямо ставился вопрос о существующих ограничениях в проведении Японией внешней и военной политики. Видимо, именно это имел в виду российский лидер, когда справедливо обращал внимание на не самостоятельность японских властей в военно-политических вопросах.
По опыту своего общения с японскими политиками и политологами могу подтвердить, что выдвижение в качестве препятствия для разрешения так называемого «территориального вопроса» существования тесного военного союза Японии с США и особенно опасности использования южных Курил в случае их гипотетической сдачи Японии американской армией ставит их в крайне затруднительное положение. Ибо по японо-американскому «договору безопасности» США имеют право размещать свои военные базы, объекты и оружие по всей территории Японии. И использовать размещенные в Стране восходящего солнца американские вооруженные силы против своих противников по собственному усмотрению.
В этих условиях не может быть никаких гарантий того, что при включении южных Курил или их части в состав Японии, на этих островах не появится направленное против нашей страны американское оружие, например, наступательные ракеты средней и малой дальности, о появлении которых в Японии уже сообщают СМИ.
«Невыполнимыми» называли мои собеседники и «условие Лаврова» о признании японским правительством территориальных итогов Второй мировой войны. Это означает, что без изменения «базовой позиции» Токио о «суверенитете Японии над всеми четырьмя северными островами» никакого решения «территориальной проблемы» быть не может априори.
Тем не менее, Москва проявляет готовность продолжать политический диалог с Японией. Глава российского МИД считает, что такой диалог состоится, в том числе во время визита в декабре в РФ его японского коллеги Мотэги Тосимицу. «Будем продолжать диалог. Вскоре, уже в декабре министр иностранных дел Японии нанесет свой первый визит в Российскую Федерацию в этом качестве. Конечно, это (мирный договор) будет одной из центральных тем наших дискуссий», — заключил Лавров.