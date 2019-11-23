23 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 10:39 — REGNUM



Мехрибан Алиева и Владимир Путин Kremlin.ru

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева совершила официальный визит в Россию. Это был ее первый визит в нашу страну в нынешнем статусе, в чем и заключается заметное своеобразие ситуации. Формально визит был связан с приглашением для участия в работе X российско-азербайджанского межрегионального форума в Москве и открытием павильона Азербайджана на ВДНХ. По факту Алиева на встречах с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым провела полноценный межгосударственный диалог, обсуждая вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно — гуманитарной и в других сферах. Это также было впервые. Да и сам характер и стилистика переговоров, которые проходили в очень доброжелательной атмосфере, продемонстрировали отношение Москвы к первой леди Азербайджана, которая одновременно занимает в республике высокий государственный пост. Вот почему ее визит в Россию содержит много символов и значений, которые могут себя проявить в будущем.

Прежде всего, отметим, что Мехрибан Алиева не отрекается от своего прошлого. В беседе с Медведевым она напомнила, что Москва для нее — родной город, где прошли студенческие годы. А в беседе с Путиным отметила, что «растет молодое поколение и важно, чтобы связи, особенно между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы они еще больше сохранялись и укреплялись». Действительно, в Москве хорошо знают о том, какой личный вклад вносит Алиева, как отметил Путин, «в популяризацию русского языка в своей стране», подчеркивая, что вручение ей Ордена Дружбы — «это сознательное решение», связанное с «работой, деятельностью по поддержанию межгосударственных связей на том высоком уровне». Действительно на фоне существующих в некоторых странах на постсоветском пространстве русофобских настроений, Азербайджан — «это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне». И когда Алиева говорит о необходимости поддерживать такую тенденцию, ее слова приобретают не только гуманитарный смысл.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева Kremlin.ru

Азербайджан сегодня стал открытой страной для проникновения других культур и языков. В первые годы независимости, особенно в связи с нагорно-карабахским конфликтом, республика переживала взлет национального самосознания, сопровождаемый националистическим угаром. Альянс с Турцией вел, конечно, к популярности турецкого, а для элиты — и английского языков. Но при этом в Баку, который исторически формировался как интернациональный город, стало перебираться население «районов» со своей специфической ментальностью. Оно столкнулось с многоязычным бакинским субэтносом и его субкультурой. Российские исследования по линии СНГ тогда показывали, что Азербайджан входил в число постсоветских стран, где «русский язык имеет наиболее слабые позиции». Тем не менее, русский язык в Азербайджане выжил. Потому, что его активно поддержал сам президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан. Именно благодаря их личным усилиям в республике функционируют около четырех сотен русских школ, несколько университетов с преподаванием на русском, включая филиалы известных российских высших учебных заведений.

Однако дело было не только в волевых решениях власти. Бакинский субэтнос стал отвоевывать позиции еще и потому, что по мере укрепления позиций России на международной арене стал расти интерес к русскому образованию, а владение русским языком стало экономически рентабельным, позволяющим рассчитывать на более высокие заработки. Правда, социологи утверждают, что в Азербайджане по-прежнему с языковой точки зрения выделяются две социальные группы с отличающимся мировоззрением, этикетом, интересами и образом жизни, но и с разными возможностями для развития и перспективами. В этом контексте образ Мехрибан Алиевой приобретает особенные краски. Она, будучи азербайджанкой и патриотом своей страны, является носителем бакинской субкультуры, что придает ей целостность и человеческую гармонию. Она по-своему, тонко и своеобразно вошла в «большую политику, став дополнением, а не противовесом президенту Азербайджана. Как писал бакинский портал Haggin. az, ей «удалось создать и нести имидж справедливой, необыкновенной и хрупкой женщины, которая поможет достучаться до черствого сердца власти», придать ей «лоск справедливости». Не случайно, что в приемную вице-президента обращается гораздо больше ущемленных в правах людей, чем в апартаменты администрации президента.

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И надо признать, что Мехрибан Алиева демонстрирует нацеленность на углубление реформ и преобразований в стране, создает новый современный международный имидж Азербайджана. Полагаем, что в этом проявляется и политическая проницательность самого президента Алиева, решившего использовать новый инструмент публичного воздействия на развитие отношений с Россией. Факт неслучайный. И это своеобразный сигнал, значение которого, наверное, можно будет более глубже оценить со временем.