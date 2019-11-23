Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сильно рискует, требуя, чтобы Южная Корея увеличила размер ежегодного финансирования поддержки войск США, расположенных на её территории, заявил старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл Эдвард О'Хэнлон в статье для издания The Hill.

«Сейчас Южная Корея платит США около $1 млрд в год в качестве поддержки американских военных, базирующихся на её территории, т. е. примерно на 10% больше по сравнению с предыдущими годами», — говорится в статье.

О’Хэнлон отметил, что теперь президент Трамп хочет в пять раз увеличить ежегодные платежи Южной Кореи, добавив, что официальные переговорщики должны найти способ выйти из нынешнего тупика, возникшего между Сеулом и Вашингтоном.

«Последнее, что мы можем себе позволить на фоне напряжённых ядерных переговоров с КНДР, нестабильности в Северо-Восточной Азии и напряжённости, возникшей в отношениях между Японией и Южной Кореей, — это ненужный кризис в отношениях между Сеулом и Вашингтоном, поскольку агрессор мог бы задуматься о реальной прочности альянса в случае войны. Один раз сдерживание на Корейском полуострове провалилось (в 1950 году), нам не следует снова рисковать», — добавил эксперт.

Напомним, помимо ежегодного платежа Южная Корея ранее также оплатила примерно 90% расходов, связанных с переводом значительного числа американских солдат из районов в Сеуле и его окрестностей в лагерь Хамфрис, расположенный примерно в 80 километрах к югу от Сеула.

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