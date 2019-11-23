Вашингтон, 23 ноября 2019, 10:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сильно рискует, требуя, чтобы Южная Корея увеличила размер ежегодного финансирования поддержки войск США, расположенных на её территории, заявил старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл Эдвард О'Хэнлон в статье для издания The Hill.
О’Хэнлон отметил, что теперь президент Трамп хочет в пять раз увеличить ежегодные платежи Южной Кореи, добавив, что официальные переговорщики должны найти способ выйти из нынешнего тупика, возникшего между Сеулом и Вашингтоном.
Напомним, помимо ежегодного платежа Южная Корея ранее также оплатила примерно 90% расходов, связанных с переводом значительного числа американских солдат из районов в Сеуле и его окрестностей в лагерь Хамфрис, расположенный примерно в 80 километрах к югу от Сеула.
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