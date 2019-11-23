Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может добиться переизбрания в 2020 году и при меньшей поддержке со стороны избирателей, чем в 2016 году, заявил журналист Майкл Херш в статье для издания The Foreign Policy.

«В начале ноября опрос, проведённый The New York Times совместно с Siena College, показал, что Трамп, несмотря на общие низкие рейтинги одобрения, смог сохранить за собой сильную поддержку в ключевых «колеблющихся» штатах (где исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу), в которых он одержал победу в 2016 году. Демократам есть чего опасаться», — говорится в статье.

Позднее заявили, что новые данные опросов показывают, что президент США даже может рассчитывать на дополнительные преимущества в коллегии выборщиков в 2020 году по сравнению с 2016 годом, добавил Херш.

«Другими словами, на этот раз Трамп может получить меньшую поддержку со стороны избирателей, но всё равно добиться переизбрания», — заявил журналист.

Напомним, до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, осталось 11 месяцев.

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