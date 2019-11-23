23 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Филипе Ньюси стал президентом только месяц назад в результате довольно конфликтных выборов, что делает его фигуру на какое-то время более уязвимой. Оппозиция – и, что уже бесспорно, США – намерены этим воспользоваться, и русский след в деле им бы не помешал.

Александр Шпунт, , 10:19 — REGNUM Тень мозамбикского государственного скандала (пока только тень, и будем надеяться, тенью и останется) приближается к банку ВТБ. Причем приближается из Соединенных Штатов.

Флаг Мозамбика

Крупнейшая оппозиционная партия Мозамбика вчера призвала президента Филипе Ньюси подать в отставку после того, как в американском суде были озвучены обвинения в том, что он получал личную выгоду от получения страной 2 миллиардов долларов государственных кредитов.

Кредиты были получены в то время, когда Нюси был министром обороны и только готовился участвовать в президентских выборах 2014 года, при этом через публичную отчетность правительства они не были раскрыты вплоть до 2016 года.

В период с 2013 по 2014 год государственные охранные компании заняли около $2 млрд. для покупки военных и рыболовных судов (которые планировалось использовать как вспомогательные корабли) у базирующейся в Абу-Даби судостроительной компании Принивест. Операторами кредита выступали Credit Suisse и российский ВТБ.

ВТБ Ksonline.ru

Правительство раскрыло долг только в 2016 году, и это привело к тому, что зависимая от доноров страна оказалась в финансовом цейтноте.

29 декабря прошлого года, в Южной Африке по обвинению в отмывании денег и финансовом мошенничестве был арестован бывший министр финансов Мозамбика и действующий на тот момент заместитель председателя правящей партии Мануэль Чанг. Правоохранительные органы ЮАР не скрывали, что цель ареста — экстрадиция в США. Бывший министр финансов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег и может быть приговорен к 45-летнему тюремному заключению.

Тогда же, в январе, ливанский бизнесмен, обвиняемый в содействии координации предполагаемого мошенничества, был арестован в Доминиканской Республике и сразу же экстрадирован в Соединенные Штаты.

Обвинение США действует в этом процессе в соответствии с Законом о коррупции за рубежом (FCPA). Юридические эксперты отмечают, что расследование и процесс над Бустани копирует по своей конструкции десятки таких же «процессов политического давления», организованных в США с целью получить рычаги давления на не слишком щепетильных политиков по всему миру. Часть из них имеют под собой твердую фактическую основу, часть высосаны из пальца, но и те, и другие требуют вовлечения в шумовой фон звучных имен и брендов. Именно это обстоятельство в большей степени создает угрозу притягивания за уши к делу Принивест банков Credit Suisse и ВТБ.

Пока что роль Credit Suisse и ВТБ в получении (или якобы получении) взяток президентом Мозамбика никак не обсуждалась на процессе, но первые слова были произнесены только 20 ноября, и что за документы у ФБР в рукаве, неизвестно. Пока что на столе американских гособвинителей в суде распечатки перехваченной электронной почты, и они достаточно откровенно говорят об обсуждении взятки. Имя участника переписки со стороны правительства Мозамбика прокуратура США скрывает, но по текстам очевидно, что это не тогдашний министр обороны, нынешний президент республики Филипе Ньюси и не министр внутренних дел Альберто Мондлан — о них в переписке говорится в третьем лице. Эксперты, анализирующие процесс, склоняются к тому, что переписку вел Мануэль Чанг.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси

Сейчас Жан Бустани находится под следствием в Нью-Йорке. В показаниях 20 ноября он уже официально утверждал, что часть денег пошла на финансирование предвыборной кампании Филипе Нюси в 2014 году. Нюси упоминается как «NUY» в электронных документах, представленных в суде. «Это нынешний президент Филипе Ньюси, и это было для его политической кампании», — цитируется Бустани в официальных протоколах судебных заседаний, прошедших 20 ноября.

Спецслужбы Соединенных Штатов заявляют, что по меньшей мере $200 млн. были потрачены на взятки мозамбикским политикам и высокопоставленным чиновникам.

До настоящего момента официально названы были пять подозреваемых: бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг, ливанский посредник Жан Бустани, который был руководителем принадлежащей Абу-Даби холдинговой судостроительной компании, и три бывших банкира: новозеландец Эндрю Пирс, бывший директор Credit Suisse, британец Сурджан Сингх, директор Credit Suisse Global Financing Group, и болгарская гражданка Детелина Собева, вице-президент этой группы. Пока что на процессе ни ВТБ, ни кто-то персонально из менеджмента банка не назывались, однако эксперты, указывая на политическую типологию «процессов политического давления» и учитывая тесные связи нынешнего руководства Мозамбика, правящего Мозамбикского фронта освобождения (ФРЕЛИМО) и России, — считают это возможным.

Начиная с января оппозиция ведет скоординированную кампанию атак на правительство и лично на президента Филипе Ньюси.

«Арест бывшего министра Чанга и бывших банкиров Credit Suisse, обвиняемых в финансовых нарушениях в процессе скрытых долгов, является подтверждением того, что лидеры ФРЕЛИМО, …, проводили преступную практику, … долги не должны оплачиваться мозамбикским народом, а весь процесс реструктуризации долга должен быть немедленно приостановлен Министерством экономики и финансов», — такое заявление немедленно после начала процесса опубликовала РЕНАМО, крупнейшая оппозиционная партия Мозамбика.

Сторонники партии FRELIMO (Фронт освобождения Мозамбика) Adrien Barbier

Здесь следует отметить, что оппозиция сделала акцент на требовании отказа страны выплачивать кредит, мотивируя отказ тем, что он был получен с помощью взяток. Разумеется, такая позиция — в высшей степени спорная с юридической точки зрения — вызвала симпатию и в мозамбикском обществе, и в элитах, — куда большую, чем призывы отстранить ФРЕЛИМО от власти.

События 20 ноября перевели атаку персонально на президента.

«Мы требуем, чтобы г-н Филипе Хасинто Ньюси немедленно подал в отставку с поста президента Республики Мозамбик», — заявил на пресс-конференции в Мапуту представитель РЕНАМО Жозе Мантейгас.

Он также призвал генеральную прокуратуру «расследовать правду и, как следствие, гражданскую и уголовную ответственность всех, кто замешан в финансовом мошенничестве».

Филипе Ньюси стал президентом только месяц назад в результате довольно конфликтных выборов, что делает его фигуру на какое-то время более уязвимой. Оппозиция — и, что уже бесспорно, США — намерены этим воспользоваться, и русский след в деле им бы не помешал.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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