Киев, , 11:04 — REGNUM Надежду на согласование «в ближайшее время» проекта подозрения (или его исключения) в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, а ныне депутата Рады и лидера партии «Европейская солидарность» выразил глава государственного бюро расследований Украины Роман Труба. Об этом Труба заявил 22 ноября в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Труба отметил, что на сегодняшний день проект подозрения бывшему президенту Украины Петру Порошенко находится в ГПУ и «скорее всего, они (эти документы — ИА REGNUM) изучаются». Чиновник пояснил также почему решения генеральной прокуратуры по делам Порошенко до сих пор нет. «Я думаю, что продолжается изучение, так как вместе с проектами этих документов также были направлены материалы уголовного производства», — отметил он.

Директор государственного бюро расследований также отметил, что следователи и процессуальные руководители принимают «профессиональные и взвешенные решения». В связи со сказанным Труба выразил надежду на то, что решение относительно либо согласования проекта подозрения Петру Порошенко, либо исключения такового появится «в ближайшее время».

Отметим, как ранее сообщалось в украинских СМИ, проект подозрения в отношении Петра Порошенко был передан в ГПУ 18 ноября.

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