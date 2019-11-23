Медведев поставил перед «Единой Россией» задачу сохранить власть
Перед правящей партией «Единая Россия» стоит задача — сохранить политическое лидерство в стране — Медведев.
Делегаты на XIX съезд «Единой России» от Псковской области были избраны на партийной конференции 11 ноября. Ими стали первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава администрации города Пскова Александр Братчиков и секретарь первичного отделения партии №122 города Великие Луки Татьяна Ефимова. Кроме того, в составе партийной делегации от Псковской области — секретарь Псковского регионального отделения партии, член президиума генсовета «Единой России» Александр Козловский, его заместители Александр Котов и Виктор Антонов, который также является руководителем фракции «Единой России» в Псковском областном собрании депутатов, и руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов. К участию в съезде приглашён и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Эксперт объяснил, для чего Турчаку понадобился Перминов
Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, который может стать заместителем секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, нужен партии как антикризисный управляющий, который будет заниматься предвыборными кампаниями.
Медведев пообещал подумать над сокращением зарплат директорам и главврачам
В вопросе о разнице уровня зарплат между директорами школ, главврачами и ректорами и рядовыми работниками бюджетной сферы не нужно впадать в «уравниловку», но и нельзя допускать больших разрывов. Об этом в ходе общения с региональными представителями «Единой России» заявил председатель правительства правительства Дмитрий Медведев.
В трудовом законодательстве необходимо проявлять гибкость. В трудовом законодательстве необходимо проявлять гибкость. Об этом в ходе общения с региональными представителями «Единой России» заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Подробности в материале: Медведев выступил против дополнения термина «неполный рабочий день» в ТК
Медведев — о социальных пособиях: «Или дома быть, или на работу идти»
Выплаты социальных пособий для молодых матерей не должны накладываться на желание идти на работу, и придётся выбирать что-то одно. Об этом в ходе общения с региональными представителями «Единой России» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
На съезде «Единой России» будут рассмотрены ключевые кадровые вопросы
На XIX Съезде «Единой России» будет рассмотрен вопрос о кадровых изменениях в руководящем составе партии. Заместителем секретаря Генсовета, курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний, предлагается назначить вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова. Помимо этого, должность заместителя руководителя ЦИК партии по этим же направлениям предложена министру внутренней политики Нижегородской области Роману Любарскому.
В Генеральном совете «Единой России» будет образовано шесть рабочих групп, каждая из которых будет решать определенные электоральные задачи. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, выступая на Экспертном совете партии.
Подробности в материале: В Генсовете ЕР будет образовано шесть рабочих групп
Андрей Турчак: Цель ЕР — конституционное большинство на выборах в Госдуму
В «Единой России» будут бороться за конституционное большинство на выборах в Государственную думу в 2021 году.
Кремль анонсировал выступление Путина на съезде «Единой России»
Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия».
XIX съезд «Единой России»: обновление партийных институтов и вызов-2021
XIX съезд «Единой России», запланированный на 23 ноября 2019 года, по словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, должен стать «исключительно электоральным». Разъясняя основные цели съезда, Турчак пояснял: «Мы оценим прошедшие выборы, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года».
Медведев проведет встречу с активом местных и первичных отделений партии
В преддверии XIX Съезда «Единой России» Председатель партии, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с региональными представителями — депутатами фракций «Единой России» в региональных законодательных собраниях и местных советах, секретарями местных и первичных отделений Партии.