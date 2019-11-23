Партия «Единая Россия» проводит сегодня, 23 ноября, в Москве свой XIX съезд. Планируется, что на съезде будет дан старт выборной кампании 2021 года.

Также на съезде «Единой России» выступит президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках съезда будет проведена ротация кадров в ряде руководящих должностей. Сформируют структуры генерального совета и исполнительного комитета партии.

Предыдущий съезд «Единой России» проходил в декабре 2018 года. На нем также выступал Владимир Путин, который призвал правящую партию работать над устойчивостью ее авторитета и проводить открытые конкурсы управленческих кадров.