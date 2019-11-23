Гаага, Нидерланды, , 10:04 — REGNUM О получении первого процедурного приказа арбитражного трибунала, согласно которому устанавливаются правила назначения, регламент и график работы суда в Гааге 22 ноября написала на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Здание Международного уголовного суда. Гаага, Нидерланды OSeveno

Дело украинской стороны, как отметила Зеркаль, получило в суде Гааги название «Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей». Как отметила Зеркаль, согласно расписанию работы суда, свой меморандум украинская сторона должна подать за шесть месяцев, однако, по словам заместителя главы украинского МИД, никто не мешает подготовить и подать документ раньше.

После момента подачи данного меморандума, как отметила Зеркаль, у РФ будет три месяца для того, чтоб «воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции».

Зеркаль также отметила, что Украина будет иметь право прокомментировать возражения РФ и обратиться к арбитражу с просьбой об их отклонении. Политик подчеркнула, что позиция Украины заключается в том, что отдельно от «рассмотрения фактов» решить вопрос юрисдикции якобы невозможно.

Вместе с тем, Зеркаль отметила, что решение о разделении дела на юрисдикционную стадию и основную («по существу») должен определить арбитраж. И в случае разделения на две стадии, Украина получит три месяца на то, чтоб подготовить ответ российской стороне на ее «возражения». Но если разделения не будет, то РФ должна будет подать свой меморандум в течение шести месяцев после того, как арбитраж отклонит возражения российской стороны на «юрисдикционной стадии».

Зеркаль подчеркнула, что письменные позиции сторон данного дела будут обнародованы в момент начала устных слушаний. Кроме того, речи, произносимые сторонами будут открытыми.

В украинских СМИ, со ссылкой на заявление Елены Зеркаль ранее сообщали, что процессуальные слушания арбитражного трибунала в Гааге начались еще 21 ноября. И касались эти слушания украинских военных кораблей, которые были задержаны РФ 25 ноября 2018 года в ее территориальных водах. Сообщалось, что по результатам данных слушаний арбитраж должен согласовать график своей работы, определить название данного дела и принципы открытости материалов дела.

ИА REGNUM напоминает, ранее украинские власти сообщали о намерении судиться с РФ в Международном трибунале ООН по морскому праву, несмотря на возвращение ей ее военных кораблей. Отметим, что военные корабли Украины были задержаны 25 ноября 2018 года в территориальных водах РФ после предпринятой провокации со стороны ВМС Украины. Военные корабли были переданы украинской стороне 18 ноября 2019 года.

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