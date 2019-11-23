Киев, , 09:00 — REGNUM Заседание по делу мэра города Львова Андрея Садового может пройти на следующей неделе, возможно даже в понедельник, 25 ноября. Об этом 22 ноября со ссылкой на сообщение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) сообщает РБК-Украина.

Как передает РБК-Украина, в ВАКС видели сообщение специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), согласно которому ходатайство об избрании меры пресечения главе города Львова направлено в ВАКС.

Однако, как отметили в ВАКС, по состоянию на 13:00 22 ноября ходатайство Высший антикоррупционный суд Украины так и не получил. В ведомстве отметили, что в случае, если ходатайство будет получено 22 ноября «суд, вероятно уже состоится на следующей неделе, возможно в понедельник».

Отметим, что на Украине эксперты скептически относятся к информации о тюремном сроке в качестве меры пресечения для мэра города Львова. В частности, в комментарии украинскому изданию ГолосUA политолог Андрей Золотарев заявил, что подозрение Андрею Садовому было вручено сотрудниками правоохранительного ведомства для того, чтоб принудить его к «примерному поведению». «После смены власти происходит традиционное принуждение к примерному поведению и компромиссам», — отметил Золотарев.

Политолог Сергей Назаренко склонен утверждать, что ситуация с вручением подозрения мэру Львова может использоваться Андреем Садовым для повышения своего политического статуса. Об этом эксперт заявил в эфире «Украинского радио». «По состоянию на сейчас политический капитал Садового уничтожен, он не имеет такого влияния, как раньше, не имеет представительства в парламенте… Сейчас он нуждается в пути возвращения в политику, а что для этого лучше, чем скандал? Обвинить власти в давлении. Тем более, через год выборы во Львове», — подытожил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, 21 ноября мэру города Львова Андрею Садовому было вручено подозрение в связи с превышением служебных полномочий.

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