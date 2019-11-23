Амстердам, , 08:32 — REGNUM Голландский министр юстиции и безопасности Ферд Граппергаус (Ferd Grapperhaus), выступая в парламенте, заявил, что не собирается указывать полиции, какие она должна ставить себе приоритеты в работе. По его мнению, такие решения должны принимать полицейские советы, возглавляющие региональные службы полиции. В эти советы входят бургомистеры и главные прокуроры городов.

Выступление Граппергауса стало ответом на обращения профсоюзов полиции, которые обратились к министру с настоятельной просьбой совместно с руководством полиции определить, борьба с какими видам преступности должна стать приоритетной в наступающем году. Профсоюзы указывают на то, что полиция испытывает нехватку кадров, а потому не в состоянии решать все поставленные перед неё задачи.

Граппергаус заявил, что понимает позицию профсоюзов, но добавил, что он уже делает всё что может. По его мнению, правительство делает всё для решения кадровых проблем полиции. Так, в полицейской академии более чем достаточно учащихся, но их подготовка требует времени. Министр заявил, что вопрос о нехватке средств не стоит, но профсоюзы не разделяют его точку зрения.