Одесса, Украина, , 08:18 — REGNUM В мэрии горда Одессы, на одном из коммунальных предприятий, а также в одесском морском порту прошли обыски. Об этом 22 ноября на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

По словам генерального прокурора, обыск проходил в городском совете, его структурных подразделениях, а также — в одном из коммунальных предприятий. Следственно-оперативные мероприятия были связаны с созданием искусственного долга, за который «чиновники Одесской мэрии предлагали расплатиться одесситам». Сумма долга, по словам генерального прокурора, составляла более ста миллионов гривен. «Долг был искусственный, и компании, которые выкупили долг, аффилированные с чиновниками Одесской мэрии», — подчеркнул Рябошапка.

Также генеральный прокурор отметил, что целью обысков было обнаружить документы, которые подтверждают «создание искусственного долга коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» перед компаниями, которые связаны с чиновниками городского совета. Некоторым должностным лицам мэрии города Одессы было объявлено о подозрении. Отметим, что данную информацию также подтвердили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Обыски прошли также на территории одесского морского порта. Как отметил Рябошапка, связаны они были с тем, что чиновники, связанные с администрацией портов при помощи фиктивных договоров пытались вывести из собственности предприятия около 54 млн гривен. Как уточнил глава ГПУ, должна была быть поставлена определенная продукция, которая так и не была поставлена, а также должны были быть выполнены работы по реконструкции порта, которые также выполнены не были.

Следственные действия также были проведены сотрудниками правоохранительных органов в связи с вымогательством денег у чиновника сельского совета поселка городского типа Затока (в Затоке находится достаточно известный в Одесской области курорт — ИА REGNUM).

«Это дело, связанное с вымогательством выделения земли лицам, которые не имели на это права. К сожалению, к этому делу был причастен один из прокуроров Генпрокуратуры, и сейчас проводятся мероприятия по проверке этой причастности и установления вины каждого из группы лиц», — объяснил генеральный прокурор Украины.

Отметим также, губернатор Одесской области Максим Куцый 22 ноября на своей странице в социальной сети Facebook сообщил проведении совещания с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком, представителями правоохранительных органов, а также — государственной фискальной службы. Куцый сообщил о координации усилий в борьбе с коррупцией и преступностью в Одесской области.

ИА REGNUM напоминает, что 11 октября президент Украины Владимир Зеленский лично представил нового губернатора Одесской области бизнесмена Максима Куцего. По утверждению неофициальных источников, данное назначение связано в интересами главы МВД Украины Арсена Авакова.

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