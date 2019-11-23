Нагоя, Япония, , 08:03 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном проблемы в отношениях между двумя странами. Об этом он сообщил журналистам, комментируя прошедшие на полях министерской встречи G20 в Нагое переговоры с Салливаном.

По словам Лаврова, в настоящее время Салливан проходит процедуру утверждения в качестве посла США в России.

«Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях», — ответил он журналистам на вопрос о темах переговорах.

Также Лавров рассказал, что ими была обсуждена и одобрена роль G20 в международных отношениях, как структуры, отвечающей интересам всех, и обеспечивающей площадку «для достижения общеприемлемых договоренностей».

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