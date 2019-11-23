Токио, , 07:44 — REGNUM Россия озвучила Японии озабоченность в связи с укреплением японско-американского военно-политического альянса. Об этом 23 ноября заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях министерской встречи G20 в Нагое.

Лавров отметил, что японская сторона пообещала дать ответ на эту озабоченность. Россия в свою очередь намерена ждать ответа Японии и продолжать диалог. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что военно-политический союз Японии и США станет одной из главных тем предстоящего визита министра иностранных дел Японии в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японские власти надеются на «плотные» переговоры с Москвой по поводу решения территориального спора и заключения мирного договора между двумя государствами.

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