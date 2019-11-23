Москва, , 07:21 — REGNUM Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов посетит Японию с рабочим визитом. Об этом 23 ноября сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Визит, договорённость о котором была достигнута в мае по итогам переговоров руководителей МИД и Минобороны двух стран в формате «2+2», состоится по приглашению японской стороны с 23 по 26 ноября, впервые за последние 18 лет.

Адмирал Евменом планирует обсудить с главами военного и военно-морского ведомств (МССО) Японии текущее состояние и перспективы российско-японского военно-морского сотрудничества.

Также в календаре главнокомандующего ВМФ России посещение главного штаба МССО Японии в Токио и военно-морской базы в Йокосуке.

Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшейся 9 октября 2018 года в Санкт-Петербурге встрече главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва с начальником объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано было решено развивать взаимодействие военных флотов двух стран по обеспечению морской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В том числе продолжать практику взаимных заходов кораблей в порты России и Японии.

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