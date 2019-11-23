Киншаса, , 09:14 — REGNUM США обязались предоставить 600 миллионов долларов США правительству ДРК к 2022 году с целью оказания поддержки текущим проектам, осуществляемым президентом страны Феликсом Чисекеди с января этого года.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данное заявление было сделано послом США в Демократической Республике Конго Майком Хаммером в городе Киншасе, который отметил, что правительство США решило поддержать президента Чисекеди в его стремлении произвести изменения в своей стране, являющейся самым большим и богатым государством Африканского континента.

По словам Хаммера, данные средства окажут помощь развитию в таких областях, как образование, экономический рост, здравоохранение, борьба с коррупцией и надлежащее управление, а также защита окружающей среды и предоставление гуманитарной помощи.

«С 2015 года помощь, оказанная США этим секторам экономики, оценивается в 1,25 миллиарда долларов США», — говорится в заявлении.

ДРК и США недавно подписали Соглашение о расширении областей сотрудничества, в котором от американской стороны выступил директор «Агентства Соединенных Штатов по международному развитию» (USAID) Пол Сабатин, в то время как ДРК представлял министр международного сотрудничества страны Пепен-Гийом Манджоло Буакила.

США объявили о своем решении предоставить финансовую помощь африканской стране через несколько дней после того, как Франция заявила об оказании поддержки правительству ДРК в борьбе со вспышкой вируса Эбола.