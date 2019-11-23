Кейптаун, , 08:25 — REGNUM Бывший министр безопасности ЮАР Бонджани Бонго, руководивший ведомством в годы правления южноафриканского президента Джейкоба Зумы, был арестован полицией за коррупционную деятельность.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Бонджани Бонго обвиняется в оказании давления на парламентскую комиссию по расследованию бюрократии в правительственной компании электроэнергетики Eskom.

Бонго, доверенное лицо бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, предстанет перед судом 31 января. Арест министра вызвал удивление у многих в стране. Впервые бывшему министру при Зуме было предъявлено обвинение в коррупции. Как утверждается, в 2017 году Бонго дал взятку члену парламентской комиссии по расследованию бюрократии в компании Eskom. Бонджани Бонго занял должность министра безопасности в период окончания срока полномочий Джейкоба Зумы.

В настоящее время он является депутатом от правящей партии «Африканский национальный конгресс», а также возглавляет парламентский комитет по внутренним делам.

Арест Бонго может привести к задержанию и других политиков. Государственный прокурор по делам коррупции заявил, что у него достаточно доказательств по различным делам. Это означает, что другие высокопоставленные лица, в том числе министры и руководители государственных компаний, могут вскоре предстать перед судом. Это одно из главных задач кампании, проводимой нынешним президентом ЮАР Сирила Рамафосы, с целью подтвердить свой разрыв отношений с предыдущим главой государства Джейкобом Зумой.