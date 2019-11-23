Токио, , 07:03 — REGNUM Папа римский Франциск уехал из Таиланда и направился в Японию в рамках своей кампании против ядерного оружия, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в Японии понтифик намерен посетить города Хиросиму и Нагасаки, которые пострадали во Второй мировой войне в результате ядерных бомбардировок со стороны США. Франциск также встретится с выжившими после ядерных взрывов в этих городах, а также с пострадавшими от аварии на атомной электростанции «Фукусима».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Папа римский Франциск прибыл с трехдневным визитом в Таиланд. В ходе поездки он выступил с осуждением эксплуатации детей и женщин в королевстве.

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