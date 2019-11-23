Токио, , 07:01 — REGNUM Переговоры с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И провел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях министерской встречи G20 в Нагое, 23 ноября.

Лавров подчеркнул, что Россия стремиться к тесному сотрудничеству со странами БРИКС, в том числе и КНР, для решения проблем в мировой торговле. Его китайский коллега отметил высокую динамику между двумя странами во всех сферах. Ван И добавил, что РФ и Китай необходимо должным образом подготовиться к контакту на высшем уровне в преддверии праздника 75-летия победы во Второй Мировой войне.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в рамках саммита БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином назвал российско-китайские отношения прочными и стабильными.

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