Богота, , 06:43 — REGNUM Группа демонстрантов продолжает протестную акцию возле резиденции президента Колумбии Ивана Дуке, игнорируя комендантский час, передает телеканал Caracol.

Сообщается, что протестующие стучат в кастрюли у жилого комплекса, где проживает действующий колумбийский президент. Телеканал также отмечает, что несмотря на комендантский час и присутствие 11 тысяч полицейских в Боготе, в некоторых районах города орудуют грабители.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября из-за протестных акций мэр Боготы Энрике Пеньялоса ввел комендантский час по просьбе президента страны Ивана Дуке. Он вступил в силу с 21:00 по местному времени.

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