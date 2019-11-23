Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного. Об этом 22 ноября заявил главнокомандующий военно-морскими силами США Ричард Спенсер, сообщает Reuters.

2 декабря спецкомиссия рассмотрит вопрос о исключении Галлахера из морской пехоты. По мнению Спенсера, это необходимо сделать для того, чтобы в армии были порядок и дисциплина.

Напомним, в 2017 году в Ираке морской пехотинец Эдвард Галлахер сделал фотографию с телом убитого боевика группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За публикацию фото военнослужащий был понижен в звании и лишен части выплат.