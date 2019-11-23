Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг потратил не менее $30 млн за одну неделю трансляций на свою рекламу для участия в президентских выборах. Об этом 22 ноября сообщает газета The New York Times.

Рекламная кампания Блумберга охватит аудиторию в более чем 20 штатах. Больше всего Блумберг потратил на политическую рекламу в Лос-Анджелесе — $1,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Майкл Блумберг объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году.

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