Пхеньян, , 05:49 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил телеграмму президенту Ливана с поздравлениями с 76-летней годовщиной независимости страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По случаю 76-летия независимости Ливана от имени правительства и народа КНДР шлю Вам, правительству и народу Вашей страны горячие поздравления», — говорится в телеграмме.

Лидер КНДР также пожелал ливанскому народу успехов в достижении стабильности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в День независимости Ливана прошли массовые протестные акции. Отмечалось, что на улицах Бейрута собрались десятки тысяч человек, размахивавших государственными флагами и требовавших перемен.

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