Оттава, , 05:48 — REGNUM Вмешательство Канады в ситуацию в Гонконге может ухудшить ее отношения с Китаем. Об этом 22 ноября заявил китайский посол Китая в Оттаве Цун Пэйу, передает телеканал CBC.

Посол отметил, что принятие закона, подобного тому, что приняли американские власти в отношении Гонконга, не в интересах Канады и крайне опасно для канадской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2019 Плата представителей Конгресса США одобрила законопроект «о демократии и правах человека в Гонконге».

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