Москва, , 05:39 — REGNUM В России могли бы собрать «посылочку из унитазов» для ВМС Украины, если там испытывают соответствующую нужду, сказал заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой в эфире НСН.

По мнению депутата, предоставленного Федеральной службой безопасности России видео достаточно, чтобы понять: все лампочки и унитазы на возвращённых Украине кораблях находятся на месте.

«Отсюда — вопрос: что они их выбросили что ли, когда получили корабли? На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», — пошутил Толстой.

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Напомним, три украинских корабля — буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» — использовались в вооружённой провокации в ноябре прошлого года. Они пересекли границу в районе Керченского пролива, после чего были задержаны российскими пограничниками. 18 ноября 2019 года Россия вернула корабли украинской стороне.

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