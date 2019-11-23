Багдад, , 05:27 — REGNUM Иракское законодательство, запрещающее высокопоставленным чиновникам иметь двойное гражданство, нарушил министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари, у которого обнаружили шведский паспорт. Об этом 22 ноября сообщил телеканал SVT.

Журналисты выяснили, что министр прописан в одном из пригородов Стокгольма. Он получил шведское гражданство в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв беспорядков, охвативших Ираке с начала октября, составило 330 человек.

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