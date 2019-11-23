Каракас, , 05:26 — REGNUM На призыв лидера венесуэльской проамериканской оппозиции Хуана Гуайдо начать масштабные протесты в Венесуэле откликнулись лишь несколько сотен человек, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что еще 16 ноября Гуайдо призвал своих сторонников начать массовые бессрочные протестные акции против законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Однако на улицы вышли лишь несколько сотен студентов. Отмечается, что протестные акции прошли мирно, столкновений демонстрантов с полицейскими не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года, с началом протестов в Венесуэле, проамериканский оппозиционер объявил себя «временным президентом» Венесуэлы. Отметим, что 14 ноября и.о. президента Боливии Жанин Аньес, пришедшая к власти в результате государственного переворота, признала Гуайдо венесуэльским президентом.

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