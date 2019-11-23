Киев, , 05:04 — REGNUM На Украине не хотят прибегать к силовому сценарию захвата Крыма, заявил 22 ноября руководитель так называемого «представительства» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

«Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, при разработке «стратегии возвращения» Киев руководствуется тем, что Россия накопила достаточный военный потенциал в Крыму. Добавим, в интервью Кориневич рассказал о том, что команда Зеленского работает над стратегией «возвращения» полуострова в связи с отсутствием других альтернатив, подобных «нормандскому» или «минскому» формату для Донбасса.

«Нормандский» формат предполагают участие России в обсуждении агрессии Украины против Донбасса. В итоге участники переговоров стремятся остановить войну. Что касается Крыма, то он является российским регионом, и ни о какой войне в нём речи нет.

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