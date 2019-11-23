Богота, , 04:15 — REGNUM Мэр колумбийской столицы Боготы Энрике Пеньялоса распорядился ввести комендантский час из-за уличных протестов, сообщает Agence France-Presse.

Комендантский час вступит в силу с 21:00 по местному времени во всех районах столицы Колумбии. Он продлится до 6 часов утра. Отмечается, что ограничение было введено по просьбе президента страны Ивана Дуке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комендантский час был введен в пригороде Боготы городе Соача. Позднее президент Колумбии Иван Дуке призвал страну к национальному диалогу, чтобы решить накопившиеся социальные проблемы.

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