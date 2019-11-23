Порт-Морсби, , 03:57 — REGNUM На острове Бугенвиль, входящем в состав Папуа — Новой Гвинеи, началось голосование на референдуме о независимости. Об этом 23 ноября сообщает телеканал SBS.

Референдум продлится две недели, с 23 ноября по 7 декабря, и пройдёт под контролем порядка сорока сотрудников ООН и ста международных наблюдателей.

Для участия в референдуме зарегистрировано 206,7 тысяч человек. На Бугенвиле открыто около 800 избирательных участков. 23 участка открыты за пределами острова: на Соломоновых островах, в Австралии, на ряде атоллов региона.

В случае поддержки отделения большинством избирателей, оно должно будет одобрено парламентом Папуа — Новой Гвинеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проведении референдума о независимости Бугенвиля от Папуа — Новой Гвинеи с 23 ноября по 7 декабря было объявлено в конце сентября.

Референдум проводится в рамках мирного соглашения, положившего конец кровопролитной гражданской войне между повстанцами Бугенвиля и армией Папуа — Новой Гвинеи, длившейся с 1988 по 1997 год. Основной причиной войны считают борьбу за контроль над гигантским районом добычи меди. В ходе войны погибли 20 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Референдум о независимости Бунгенвиля пройдет в Папуа — Новой Гвинее