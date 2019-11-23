Нью-Йорк, США, , 03:47 — REGNUM Намерение провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым озвучил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, 22 ноября отвечая на вопросы журналистов после заседания Совбеза ООН.

По словам чиновника, он хотел бы встретиться с Ларовым, а также с его заместителем Сергеем Вершининым, в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Гейр Педерсен, комментируя итоги встречи конституционного комитета Сирии, заявил, что еще рано говорить о согласии между участниками процесса, обсуждавших вопрос о создании новой конституции.