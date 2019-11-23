Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Помощь в восстановлении сирийской территории не будет оказываться властями США до тех пор, пока Вашингтон не увидит «определенный необратимый политический процесс». Об этом 22 ноября заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на выступлении в Совете безопасности ООН.

Джеффри добавил, что в настоящее время приоритетной политической задачей Соединенных Штатов в отношении Сирии является поддержка «безжалостного» экономического и дипломатического давления со стороны международного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент Сирии Башар Асад заявил, что США препятствуют нормализации отношений между сирийскими властями и курдами.

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