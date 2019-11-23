Лондон, , 02:27 — REGNUM Великобритания не передала Маврикию контроль над островами Чагос в срок, установленный Организацией Объединенных Наций, сообщает газета Evening Standart.

По ее данным, срок, установленный ООН, истек 22 ноября, однако Соединенное Королевство до сих пор не передало контроль над островами. Отмечается, что Великобритания не признает территориальных претензий на острова и игнорирует решения международных организаций по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Африканский союз потребовал от Великобритании вывести свои войска и «колониальную администрацию» с острова Чагос. В ответ британский МИД выпустил заявление, согласно которому, Великобритания не отказывается от этих территорий, которые контролирует с 1814 года.

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