Сараево, , 08:37 — REGNUM Прошло более 13 месяцев после выборов, и Босния и Герцеговина, наконец, находится на пороге формирования государственной власти. При очевидном посредничестве США и нескольких других западных посольств, в президиуме БиГ был достигнут компромисс по вопросу назначении Зорана Тегельти из партии президента Республики Сербской Милорада Додика «Союза независимых социал-демократов» (SNSD) в качестве председателя Совета министров БиГ, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 22 ноября.

Этому долгожданному решению по поводу председательства предшествовали политические договоренности. Оно заключалось в том, чтобы Босния и Герцеговина через свою постоянную миссию в НАТО в штаб-квартиру альянса направила Программу реформ, а не Национальный ежегодный план, который долгое время был предметом спора боснийской и сербской стороны.

Программа реформ фактически содержит меры, которые также были предусмотрены предложенным Национальным ежегодным планом (НЕП)

Согласно подписанному решению, этот документ будет передан НАТО в течение дня после того, как Палата представителей Парламентской ассамблеи БиГ подтвердит назначение председателя и министра Совета Министров. Весь процесс назначения может быть завершен относительно быстро. Всё затормозилось из-за НЕП и продолжения интеграции с НАТО, на что лидер SNSD Милорад Додик не хотел соглашаться.