Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Доступ к личному аккаунту в Twitter бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона был возвращен после решения самой компании. Об этом 22 ноября Болтон написал в своем микроблоге.

По словам бывшего советника, Белый дом никогда не пытался вернуть ему возможность писать в прежнем аккаунте. Он поблагодарил Twitter за восстановление доступа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США ИА REGNUM отправил Джона Болтона в отставку с поста своего советника. По словам Трампа, уход Болтона был следствием расхождений во взглядах между главой Белого дома и его помощником.

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