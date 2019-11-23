Бразилиа, , 01:16 — REGNUM Расследование дела о подделке документов с целью незаконного обогащения в отношении Флавиу Болсонару, который является старшим сыном президента Бразилии, начала прокуратура Рио-де-Жанейро. Об этом 22 ноября сообщает издание Globo.

Следственные органы считают, что Флавиу Болсонару в период работы депутатом Законодательного собрания Рио-де-Жанейро мог присваивать доходы своих друзей и родственников, которых нанимал в качестве советников.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая прокуратура заподозрила Флавиу Болсонару в отмывании денег и незаконном обогащении после совершения им нескольких сомнительных сделок с недвижимостью.

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