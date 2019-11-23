Ла-Пас, , 08:34 — REGNUM Самопровозглашённое правительство Боливии под руководством Жанин Аньес подвергло преследованию ещё одного сторонника свергнутого президента Эво Моралеса — заместителя председателя партии «Движение к социализму» Херардо Гарсию. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Министерство внутренних дел страны обвинило политика в «нецелевом использовании государственного имущества» и затребовало его предварительное заключение.

Гарсия был задержан рано утром 22 ноября и доставлен в МВД.