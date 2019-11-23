Ла-Пас, , 01:15 — REGNUM Уголовное дело против бывшего президента Боливии Эво Моралеса попросил возбудить следственные органы министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо. Об этом 22 ноября он рассказал журналистам в эфире канала Bolivia TV.

Мурильо обвинил Моралеса и его сторонников в попытке посеять хаос в стране. В качестве доказательства своих слов министр сослался на видеозапись, которую он обнародовал 20 ноября и на которой Моралес якобы дает указания по поводу проведения акций протеста в Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Эво Моралес заявил, что видеозапись, которую продемонстрировали новые боливийские власти, является видеомонтажем. По словам экс-президента, в стране запущена целая кампания с целью опорочить бывшее руководство Боливии.

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